В Донецкой области обесточивались подстанции и железная дорога из-за боевых действий

В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, питание для всех потребителей восстановлено.

Кроме того, в Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточены подстанция и бытовые потребители.

В министерстве также рассказали, что 9 августа энергетики восстановили питание для 4713 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро 10 августа остается без электроснабжения 491 населенный пункт.