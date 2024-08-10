Правительство модернизировало привлечение средств доноров на школьное питание

Кабинет министров расширил список направлений использования средств для нужд образования и науки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Согласно сообщению, теперь к ним добавлено восстановление и модернизацию пищеблоков в учебных заведениях, а также улучшение качества питания – для них объемы финансирования увеличиваются.

Источником финансирования будут являться средства физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, благотворительных пожертвований, гуманитарной помощи, грантов и подарков, поступающих на счет UNITED24 для нужд образования и науки.

В 2023-2024 учебном году Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) профинансировала питание почти для 90 тыс. детей в примерно 700 школах 13 областей Украины.

Как сообщили в министерстве, в перспективе партнерами по реформированию школьного питания могут стать правительства, государственные и негосударственные учреждения стран Европейского Союза, США и Азии.