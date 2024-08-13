Генштаб: На фронте 134 столкновения, РФ наиболее активно наступает на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 13 августа.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 96 УАБ. Кроме этого, произвел более 4400 обстрелов, из них 123 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Запсилье, Могрица, Большой Прикол, Ольшанка, Сеннее, Большая Рыбица, Партизанское, Юнаковка, Локня, Вакаловщина, Глухов, Покровка, Веселовка, Мануховка, Грунивка Сумской области; Нововодяное Луганской области; Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Дилиевка, Дружба, Александрополь, Новодонецкое, Мирноград, Водяное Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Бургунка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему.

На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 12 боеприкосновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении произошло четыре боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шли семь боев в районах Часового Яра и Богдановки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Железного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желание, Нудное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожелание, Птиче, Воздвижение. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали восемь атак противника у Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки, Калинового и Константиновки.

На Времивском направлении враг шесть раз наступал в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. На Ореховском направлении русские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев. На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.