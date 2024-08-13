Маск в разговоре с Трампом призвал не порочить нефтегазовую отрасль

Илон Маск, владелец компании по производству электромобилей Tesla и автор видения перехода человечества к "цивилизации устойчивой энергии", сделал неожиданное заявление во время интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом на X, своей социальной сети. Маск посоветовал не порочить нефтегазовую отрасль, несмотря на то, что он выступает за использование возобновляемых источников энергии, сообщает Mezha Media.

Интервью, которое затянулось более чем на 40 минут из-за технических проблем, в конце концов затронуло такие темы, как иммиграция, инфляция и внешняя политика, прежде чем перейти к энергетике и изменению климата. Именно здесь Маск выступил в защиту индустрии ископаемого топлива, заявив:

"Я не думаю, что мы должны поносить нефтяную, газовую промышленность и людей, которые очень тяжело работали в этих отраслях, чтобы обеспечить необходимую энергию для поддержки экономики".

Маск, назвавший свои взгляды на энергетику "достаточно умеренными", утверждал, что экономика "упадет", если нефтяные и газовые компании будут вынуждены прекратить свою деятельность. Он предположил, что переход к устойчивой энергетической экономике может занять "50 или 100 лет", что гораздо дольше, чем предупреждают ученые во избежание катастрофического изменения климата. (Позже Трамп преувеличил этот термин до "500-1000 лет", но Маск его не исправил).

"Так что это не значит, что дом загорится немедленно. Но я думаю, что это то, к чему нам нужно двигаться… Возможно, лучше двигаться быстрее, чем медленнее. Но так, чтобы не порочить нефтегазовую отрасль и не создавать трудностей в краткосрочной перспективе" , – заявил Трамп.

Однако вскоре комментарии Маска противоречили сами себе. Он признал, что дальнейшее использование ископаемого топлива ухудшит качество воздуха, вызывая "головную боль и тошноту", но все еще настаивал на том, что нет необходимости спешить с переходом от ископаемого топлива. Он предположил, что общество может не торопиться с переходом к устойчивому развитию.

"У нас еще достаточно много времени. Нам не нужно спешить" , — добавил он.

Трамп, который, казалось, порой нечетко произносил слова, пошутил, что повышение уровня моря будет означать больше "недвижимости на берегу океана", и этот комментарий был быстро раскритикован кампанией вице-президента Камалы Гаррис.

Трамп также кратко упомянул об электромобилях, отметив, что сейчас они полагаются на производство энергии на ископаемом топливе.

"[Мы] не можем уйти от этого в этот момент" , – сказал он, хотя разговор не углубился в его обычную критику электромобилей или угрозы прекратить их субсидирование, что может повлиять на продажи Tesla.

Трамп также предложил Маску добавить солнечные панели на крыши своих автомобилей – идея, которую Маск ранее исследовал, получив патент на покрытый солнечными панелями капот для грузовика Cybertruck.