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Появилось фото ударов БПЛА по российскому аэродрому "Борисоглебск"

Появилось фото ударов БПЛА по российскому аэродрому "Борисоглебск"
Фото: wikimedia.org

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. Соответствующие снимки опубликовали Схемы в среду, 14 августа, сообщает Украинская правда.

На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, которые есть в распоряжении "Схем", видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэропорта - в частности, было разрушено несколько ангаров.

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По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России, там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

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