"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы Интерсити между Киевом и Одессой

"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №761/762 будет курсировать по отдельным датам: из столицы он отправляется в 06:03, а из Одессы - в 14:20.

На маршруте будет использоваться межрегиональный двухсистемный поезд "Тарпан" ЕКр1-001, который этим летом отмечает 10 лет эксплуатации и недавно прошел плановый ремонт.

Изменения в УЗ

Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский заявил, что "Укрзализныця" не планирует повышать базовые тарифы до завершения войны. Однако рассматривается модель с несколькими возможными тарифными изменениями.

Кроме того, в Украине наблюдается дефицит билетов на поезда. Особенно это касается международных рейсов. Летом УЗ назначила несколько дополнительных поездов из Киева во Львов, Одессу и Харьков.