Польша намерена провести летние Олимпийские игры: известны сроки

Премьер-министр Польши Дональд Туск очертил намерения Варшавы принять один из следующих главных спортивных форумов четырехлетия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Associated Press.

Польша стремится принять летние Олимпийские игры в 2040 или 2044 году. Глава правительства назвал эти даты наиболее реалистичными, учитывая, что ряд будущих хозяев Олимпиады определен.

"Польша будет прилагать усилия для проведения Олимпийских игр. Жизнь покажет, будет ли это реалистической целью, но мы отнесемся к этому серьезно" , – заявил Туск.

Польский премьер-министр пообещал привлечь инвестиции в реконструкцию и строительство новых спортивных объектов. По мнению Туска, в грядущие годы Польша должна приложить немало усилий, чтобы идея проведения Олимпийских игр превратилась в реальный проект.

До сих пор Польша никогда не была хозяином Олимпиады. Вместе с Украиной она провела футбольный чемпионат Евро-2012 и приняла Европейские игры-2019. Пока официальным претендентом на проведение летних Игр-2040 стала Германия, а ее конкурентами могут стать Соединенное Королевство, Египет и Испания.

Олимпийские игры в XXI веке

Хозяевами Олимпиады уже были Афины (2004), Пекин (2008), Лондон (2012), Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2021). Недавно завершились Игры в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже определил хозяев форумов в 2028 и 2032 годах. Первые Игры примет американский Лос-Анджелес, а вторые – австралийский Брисбен. На Олимпиаду-2036 в настоящее время официально претендуют Индонезия, Турция, Индия и Чили.

Официальный бюджет Олимпийских игр-2024 составил 4,38 млрд евро. Отдельно Франция потратила 1,5 млрд в евровалюте на очистку Сены и 3,5 млрд. на продолжение ветки метрополитена. Эти проекты французское правительство запланировало отдельно от Игр.

К слову, ранее подвели окончательные итоги соревнований на Олимпиаде-2024.