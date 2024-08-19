ISW зафиксировал продвижение украинских войск в Курской области
Украинские войска продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись на юго-восток от Суджи, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Военные аналитики сообщили, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись туда.
Российский военный блогер заявил 18 августа, что украинские войска захватили Троицкое (к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от границы) и продвинулись к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы).
Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские силы продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области.
Ключевые выводы ISW за 18 августа:
- Украинские войска продолжали наступательные действия на всем своем участке фронта в Курской области 18 августа и незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи.
- Вторжение украинских войск в Курскую область продолжает вынуждать Россию передислоцировать силы из других частей театра боевых действий, и, вероятно, следующие этапы боевых действий на территории России потребуют от России большего количества личного состава и материально-технических средств в этом регионе.
- В ночь с 17 на 18 августа украинские войска нанесли удар по российской нефтебазе в Ростовской области, которая поставляет нефть российским военным.
- Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отрицает, что Россия планирует участвовать в переговорах с Украиной и Катаром относительно моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, о которых сообщалось.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной и Донецка. Украинские войска восстановили ранее утраченные позиции под Северском.