ISW зафиксировал продвижение украинских войск в Курской области

Украинские войска продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись на юго-восток от Суджи, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики сообщили, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись туда.

Российский военный блогер заявил 18 августа, что украинские войска захватили Троицкое (к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от границы) и продвинулись к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы).

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские силы продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области.

Ключевые выводы ISW за 18 августа: