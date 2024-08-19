Китай и США создали контактную группу урегулирования "финансовых стрессов"

Китай и США создали в контактную группу для преодоления "финансовых стрессовых событий".﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Центральный банк Китая заявил, что на встрече в Шанхае была достигнута договоренность с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для решения любых будущих "финансовых стрессовых событий", что является редким примером того, как две крупнейшие экономики мира ищут общий язык.

Обе стороны также "обменялись списками контактов по вопросам финансовой стабильности" во время пятого заседания так называемой Финансовой рабочей группы, которая была создана после визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай в прошлом году.

Эти договоренности "позволят финансовым блокам обеих сторон поддерживать своевременные и бесперебойные каналы связи и уменьшать неопределенность в случае возникновения финансовых стрессов и операционных рисков финансовых учреждений".