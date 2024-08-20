ОВА: Россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам Сумщины

Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

"В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады. В результате атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов" , - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора" , - добавили в пресс-службе ОГА.

Напомним:

В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 26 ударными БПЛА типа "Shahed"; 28 воздушных целей удалось уничтожить.