В Украину прибыла миссия ЕС для проверки выполнения плана Ukraine Facility

В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Европейскую делегацию возглавила руководитель отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Марлен Розмари Мадсен.

"Ближайшие три дня будут проходить консультации с нашими европейскими коллегами относительно статуса имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС на третий и четвертый кварталы этого года" , - подчеркнул заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Согласно сообщению, во время первой панельной дискуссии глава европейской делегации Марлен Розмари Мадсен высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу состояния выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика.

В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:

- Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры

- Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией

- Утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии возвращения активов на 2023-2025 годы

- Утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года

- Принятие Плана мероприятий по дерегуляции

- Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

- Имплементация Закона о REMIT

- Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения

- Разработка концептуальной записки, определяющей сферу отступлений от правил ОВД и СЭО.

Напомним:

Министерство экономики Украины запустило дашборд, созданный для мониторинга процесса реализации Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС.