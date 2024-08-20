Министерство иностранных дел России во вторник, 20 августа, вызвало к себе временную поверенную в делах США Стефани Голмса и рассказало ей об участии "американской частной военной компании" в боях в Курской области, сообщает Европейская правда.

Российский МИД в своем заявлении сказал, что выразил Голмс протест "в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима".

Также российскому внешнеполитическому ведомству не понравились якобы "свидетельства участия американской ПИК на стороне ВСУ во время вторжения на территорию Российской Федерации".

Как говорится в сообщении, "компетентные ведомства" России уже готовятся к привлечению к ответственности "причастных к этим преступлениям американских граждан".

В течение вторника российские СМИ активно распространяли утверждение, что на территории Курщины присутствуют сотрудники американской частной военной компании Forward Observation Group, ссылаясь на ее сообщение в Instagram четырехдневной давности.

По мнению российских пропагандистов, это опровергает утверждение США о том, что они не имеют отношения к планированию и осуществлению операции украинских Вооруженных Сил в Курской области.