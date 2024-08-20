Лукашенко заявил, что не будет защищать ЕС от наплыва мигрантов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет мешать попадать в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции, сообщает Европейская правда.

Его слова в интервью российским СМИ цитируют ряд западных агентств, в том числе немецкое dpa.

Лукашенко заявил, что не планирует препятствовать мигрантам попадать в ЕС через территорию Беларуси, намекнув, что это будет продолжаться до тех пор, пока против него применяют санкции.

"Меня обвиняют, что мигранты пересекают белорусскую границу. Вы мне надеваете петлю на шею в виде санкций и требуете, чтобы я защитил ЕС от наплыва мигрантов? Такого не будет", – заявил он.

Как известно, от европейских соседей Беларуси неоднократно поступали свидетельства, что белорусские пограничники напрямую способствуют мигрантам, которые пытаются незаметно пересечь их границу.

После начала искусственного миграционного кризиса в 2021 году Польша и балтийские государства ЕС построили забор на границе с Беларусью, но это не помогло полностью решить проблему.

В течение весны и лета Польша сообщала о регулярных столкновениях на границе между пограничниками и группами мигрантов на территории Беларуси, иногда с пострадавшими. 28 мая мигрант нанес тяжелые ранения 21-летнему пограничнику, который через неделю умер.

Недавно стало известно, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для патрулирования границы с Беларусью.