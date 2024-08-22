Уолз символически принял номинацию на должность вице-президента США от демократов

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз символически принял выдвижение своей кандидатуры на пост вице-президента США на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, сообщает Европейская правда.

В ходе своего выступления Уолз поблагодарил Камалу Харрис за приглашение в свою команду, а президента Джо Байдена – за "четыре года сильного, исторического лидерства".

"Это честь моей жизни – принять вашу номинацию на должность вице-президента США" , – сказал он.

В своей речи на Национальном съезде Демократической партии Уолз также рассказал, чего американцы могут ожидать от президентства Камалы Харрис.

Кандидат в вице-президенты заявил, что Харрис снизит налоги для среднего класса и "возьмется за большую фармацевтику".

"Независимо от того, кто вы есть, Камала Харрис будет бороться за вашу свободу жить той жизнью, которую вы хотите. Потому что это то, чего мы хотим для себя, и это то, чего мы хотим для наших соседей" , – подчеркнул Уолз.

Напомним, Харрис во вторник символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Предвыборная кампания Харрис собрала около 500 миллионов долларов с тех пор, как она вступила в президентскую гонку.