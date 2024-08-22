Спутники зафиксировали пожары на аэродроме в Волгоградской области после атаки

Сегодня ночью, 22 августа, дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Фото возгорания аэродрома зафиксировали на спутниковых снимках, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают мониторинговые группы "Крым. Реалии" и Astra.

Отмечается, что через Спутники НАСА зафиксировано три очага возгорания на территории аэродрома. Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.

Еще один – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Как отмечает мониторинговая группа, судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров. На спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов и восемь грузовиков.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, атака на Мариновку отбита, большая часть беспилотников уничтожена.

"В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны" , – сообщил Бочаров.

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в состав 7-й бригады ПКО.

Также OSINT-исследователи утверждают, что там могли базироваться истребители Су-34.

В то же время сообщается, что волгоградский аэропорт пока не работает из-за атаки по областному военному аэродрому.

Атаки по Волгоградской области

Напомним, сегодня ночью сообщалось, что в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы из-за атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого произошел пожар на аэродроме.

До этого в РФ также жаловались на атаки дронов в Волгоградской области. Так, например, 5 августа в Волгограде был пожар на электроподстанции, перед чем последовал взрыв.

Также сообщалось, что в июле в городе Калач-на-Дону горела нефтебаза после дроновой атаки.