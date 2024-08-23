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Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 45 артсистем

Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 45 артсистем
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 190 российских захватчиков, 32 ББМ, 4 танка и 45 артиллерийских систем врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 605 330 (+1 190) человек,
  • танков – 8 533 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 599 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 17 307 (+45) ед,
  • РСЗО – 1 167 (+1) ед,
  • средств ПВО – 932 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 025 (+27) ед,
  • крылатых ракет – 2442 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 329 (+49) ед,
  • специальной техники – 2 910 (+6) ед.

Данные уточняются.

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