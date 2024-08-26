Пожар на нефтебазе в Ростовской области: на 8-е сутки возник новый очаг огня

На нефтебазе в Пролетарске в воскресенье 25 августа возник новый, четвертый очаг пожара: огонь перекинулся на цистерны в западной части базы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

Издание проанализировало спутниковый снимок, сделанный в 14.41 по местному времени в воскресенье. Огонь дошел до четвертого с левой стороны ряда резервуаров. По одной из версий российских телеграм-каналов, в этой части нефтебазы может храниться взрывоопасный керосин.

Нефтебаза "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области была атакована украинскими беспилотниками 18 августа. Еще один удар по неподтвержденным данным был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, при попытках потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти Ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.