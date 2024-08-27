Лукашенко завил, что ему предлагают воевать вместе с Украиной против России
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы советует отвернуться от России и встать на сторону Украины в борьбе против агрессора, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт Лукашенко.
"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%".
Лукашенко традиционно не уточнил, кто именно ему такое предлагает, и не привел никаких других деталей, а только в своей обычной манере рассказал, что белорусы живут "в сложнейшее время".
Он посоветовал педагогам делать свое дело, пока он будет "делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами".
"Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации – страну, махину эту (маленькая Беларусь – она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа", – подытожил Лукашенко.
Предыстория:
- Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что ночью 27 августа минимум 6 российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси, и что авиация Военно-воздушных сил РБ была в воздухе всю ночь.
- Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Так было 13 и 16 июля, а также 21 августа. Самопровозглашенные власти РБ никак эти факты не комментировали.