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Россияне обстреляли Кривой Рог, есть раненые – Днепропетровская ОГА

Россияне обстреляли Кривой Рог, есть раненые – Днепропетровская ОГА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

В среду, когда Кривой Рог в трауре после удара по гостинице, враг снова ударил баллистикой по городу - известно о трех пострадавших.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Днепропетровская ОВА, сообщает Украинская правда.

Власти отметили, что россияне ударили по гражданским - известно о трех пострадавших.

В городе повреждены инфраструктура и авто. Также произошло возгорание.

Военные во время удара предупреждали об атаке баллистической ракетой.

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