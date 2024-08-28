Россияне обстреляли Кривой Рог, есть раненые – Днепропетровская ОГА

В среду, когда Кривой Рог в трауре после удара по гостинице, враг снова ударил баллистикой по городу - известно о трех пострадавших.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Днепропетровская ОВА, сообщает Украинская правда.

Власти отметили, что россияне ударили по гражданским - известно о трех пострадавших.

В городе повреждены инфраструктура и авто. Также произошло возгорание.

Военные во время удара предупреждали об атаке баллистической ракетой.