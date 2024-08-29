FT: В Республиканской партии обеспокоены, что Трамп не может "эффективно атаковать" Харрис

Дональд Трамп сталкивается с сомнениями со стороны республиканцев, включая стратегов и донор, относительно его стратегии по переизбранию на пост президента США в ноябре. Они озабочены тем, что он не сможет вернуть импульс, потерянный из-за Камалы Харрис в последние недели. Об этом пишет The Financial Times, сообщает Левый берег.

FT отмечает, что республиканцы не паникуют по поводу шансов Трампа, но обеспокоены его неспособностью организовать эффективные атаки на вице-президента и его поддержку маргинальных политиков, таких как Роберт Ф. Кеннеди-младший и Тулси Хаббард.

“Если он продолжит идти по этому пути, он проиграет. Единственный способ привлечь тех избирателей, которые идут к Харрис... это изменить стратегию” , – заявил изданию Эрик Левин, нью-йоркский юрист по делам о банкротстве и известный донор Республиканской партии.

Беспокойство среди союзников отражает значительное изменение против июля, когда Трамп имел значительное преимущество в опросах над президентом Джо Байденом и едва спасся от покушения на убийство. Его поклонники были убеждены в победе Трампа на голосовании в ноябре.

Однако Харрис мобилизовала базу своей Демократической партии после замены Байдена, опередила Трампа в опросах и выиграла от резкого увеличения пожертвований.