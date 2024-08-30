В Германии прогремел взрыв на оборонном предприятии: есть раненые

В немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. Двое сотрудников получили серьезные ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Bild.

Отмечается, что на месте уже работают спасательные вертолеты, правоохранители и пожарные.

Причины взрыва пока неизвестны.

Согласно предварительной информации, происшествие произошло на территории оборонного предприятия Diehl Defense, которая, в свою очередь, имеет две дочерние компании в Тройсдорфе:

Dynitec;

DynaEnergetics.

Diehl Defense

Diehl Defense - немецкая компания, специализирующаяся на производстве высокотехнологичного оборонного оборудования. Основанная в 1902 году, компания является частью конгломерата Diehl, который охватывает различные секторы, включая оборону, авиацию и технологии. Diehl Defense занимается разработкой и производством систем противовоздушной обороны, управляемых ракет, боевых систем и других высокотехнологичных решений для защиты и безопасности.

Компания отличается инновациями в сфере ракетных систем и технологий противоракетной обороны. Одним из ключевых продуктов является система противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, что недавно в Германии произошел взрыв на химзаводе . Тогда же ранения получили 14 человек.