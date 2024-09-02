Гражданка Польши подала первый запрос в Украину об эксгумации жертв Волыни

Глава Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская стала одним из первых людей в Польше, кто подал частный запрос президенту Владимиру Зеленскому по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии, сообщает Европейская правда.

Как рассказали журналисты, Романовская обратилась с просьбой о достойном захоронении 18 человек, включая членов ее семьи, убитых в селе Углы на территории нынешней Ровенской области, к президенту Владимиру Зеленскому, а также к Украинскому институту национальной памяти.

Она считает, что решение волынского вопроса – это единственный способ отнять у России "пропагандистское топливо".

Романовская подчеркнула, что в ее семье никогда не было ненависти к украинскому народу и с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году – она сразу же бросилась помогать украинцам.

"Как только в 2022 году началась война, мы сразу же бросились помогать и по сей день стоим на стороне Украины. Мы знаем, что УПА в 1940-х годах составляла лишь небольшой процент всего украинского населения" , - добавила она.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Однако их подверг критике премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в том числе культурно-политическим.