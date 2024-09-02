МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы поддержки Украины
Международный валютный фонд начинает миссию пятого просмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, обсудивший начало работы в разговоре с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Выделили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро", – рассказал Шмигаль.
Он добавил, что в разговоре также сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.