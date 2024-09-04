В Украину приехал с визитом премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис находится в Киеве для двухсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Журналист ирландской телерадиокомпании RTE обнародовал видео с ирландским премьером на киевском вокзале.

Taoiseach Simon Harris пришел в Киев Область этого бронирования. Необходимо разговаривать с украинским предпринимателем Volodymyr Zelensky later today officials from humanitarian aid organizations — @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA — Liam Nolan (@liamnolanRTE) September 4, 2024

Оба лидера обсудят продолжающуюся войну России против Украины, поддержку Украины со стороны ЕС и заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Визит премьера Ирландии проходит после вчерашнего ракетного удара России по Полтаве, в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека.

Выступая накануне визита, Гаррис сказал:

"Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник является мрачным и ужасным напоминанием об угрозе, с которой Украина сталкивается каждый день. Мы выражаем свое возмущение и соболезнование семьям погибших".

Гаррис и Зеленский совместно подпишут меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Соглашение, которое вчера обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.

Соглашение, впервые обсуждаемое между правительствами двух стран во время встречи Гарриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле, согласовывается со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, оказанная Украине, будет оставаться нелетальной.