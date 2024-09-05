ISW напомнил оккупантам, что международное право запрещает удары по гражданским

Специалисты Института изучения войны (ISW) напомнили российским оккупантам, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским объектам, а также запрещает удары без разбора как по военным, так и по гражданским объектам, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Военные аналитики сообщили, что российские источники пытались оправдать атаку, как удары по военным объектам.

Но согласно международному праву даже удары по военным объектам не оправдывают неизбирательного сопутствующего вреда гражданским лицам или гражданским объектам.

Напомним, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре во Львове и Кривом Роге во время очередного комбинированного ракетно-беспилотного удара в ночь с 3 на 4 сентября.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска запустили две аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К над Тульской областью; две крылатые ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем; шесть крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из воздушного пространства Волгоградской области; три крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма; а также 29 беспилотников "Шахед-136/131" с пусковых комплексов в Курской области.

Украинские силы сбили четыре ракеты Х-101, три ракеты "Искандер-К" и 22 беспилотника "Шахед"; шесть других "Шахедов" не достигли своих целей, вероятно, из-за подавления украинскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а один "Шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси.

Российские ракеты попали в гражданские объекты как в Кривом Роге, так и во Львове, ранив и убив мирных жителей.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара по Кривому Рогу был поврежден отель в центре города, жилые дома, четыре учебных заведения и другие гражданские объекты, а также ранены шесть человек.

Российские ракеты также нанесли удар по Львову, в результате чего погибло семь гражданских лиц, в том числе двое детей, и было повреждено до 188 зданий, в том числе жилые дома, объекты исторического наследия, а также школы.

Ключевые выводы ISW за 4 августа: