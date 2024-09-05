Полиция проводит обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако. Дело касается незаконного выделения земли, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники.

Так, утром 5 сентября правоохранители пришли с обысками к исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломако.

РБК-Украина стало известно, что дело касается незаконного выделения земли под АЗС. Из источников в правоохранительных органах известно и то, что планируется оглашение ряда подозрений.

К тому же, в полиции подтвердили, что продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц в виде предоставления безвозмездного права застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности.