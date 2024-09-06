Российская атака на Павлоград: известно об 1 погибшем и 58 пострадавших (Обновлено)

6 сентября российские военные ударили пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Павлограду в Днепропетровской области, известно об 1 погибшем и 58 пострадавших, среди них пятеро детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушные силы, ГСЧС.

"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях".

Ранее воздушники предупреждали о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области и призвали жителей перейти в укрытие: "Павлоград немедленно в укрытие!"

Обновлено: Позже Лысак сообщил об одном погибшем и 18 пострадавших, среди них ребенок.

"К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка".

Также, по его словам, в городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Чрезвычайники укротили огонь и спасли пять человек.

Впоследствии глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 30.

"Трое из них - дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Среди людей, которые в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти", - добавил Лысак.

Через несколько минут в ГСЧС сообщили, что уже известно о 40 пострадавших в результате российской атаки по городу.

Обновлено: В 12:52 Воздушные силы заявили, что около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

"Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей – РФ", – отметили воздушники.

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил о полусотне пострадавших. По его словам, самым старшим 86 лет, а самому маленькому – 4. Всем оказывают необходимую помощь. Кроме того, побиты дома местных. Последствия еще уточняют.

Позже ГСЧС отметили, что количество пострадавших в результате российской атаки по Павлограду возросло до 55. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

В 14:55 Лысак написал о 58 пострадавших, среди них 5 детей. По его словам у пострадавших рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Трое мужчин 30, 68 и 69 лет в тяжелом состоянии в больнице.

Также в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще 2 побиты.

Напомним: