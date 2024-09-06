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Закарпатский ТЦК опубликовал детали инцидента со смертью мужчины

Закарпатский ТЦК опубликовал детали инцидента со смертью мужчины
Фото: president.gov.ua

Смерть мобилизованного мужчины в Закарпатской области произошла из-за болезни. Она не связана с якобы избиением мужчины в территориальном центре комплектования. Об этом сообщили в Закарпатском областном ТЦК и СП, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечают в ТЦК, 28 августа мужчина во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил против нее насилие. Женщина обратилась к правоохранителям. После проведения законных процедур мужчину доставили во 2-й отдел Мукачевского районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных данных.

Военные установили, что мужчина подлежит службе по мобилизации, после прохождения военно-врачебной комиссии его отправили в команду в учебный центр.

Известно, что 1 сентября во время транспортировки в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военные вызвали "скорую", мобилизованного госпитализировали в больницу в Сваляве.

4 сентября мужчина скончался. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате природного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не была связана с травматическими событиями.

"После обнародования сообщения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, руководство Закарпатского ОТЦК и СП немедленно провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия", - отметили в ТЦК.

Напомним, вчера, 5 сентября, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась жительница Закарпатской области. Она утверждала, что ее отец скончался после избиения сотрудниками ТЦК.

Лубинец подчеркнул, что направил запрос генпрокурору для установления обстоятельств смерти мужчины.

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