Главу Львовской ОГА обвинили в коррупции, чиновник отреагировал
, сообщает Украинская правда.
Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий утверждает, что его отец купил отель уже после того, как туда за государственные деньги начали строить новую дорогу. Со ссылкой на Козицкого в соцсетях.
Ранее журналисты проекта NGL.media выяснили, что Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в курортном поселке Сходница к отелю, который построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий.
На это председатель ОГА заявил, что строительство дороги начали в 2021 году, а подготовительные работы к строительству оздоровительного комплекса - только в мае 2022 года. Ремонт дороги профинансировали и выполнили в 2021-2023 годах, а Зиновий Козицкий стал владельцем гостиничного комплекса только в мае 2024 года.
Кроме того, говорит Козицкий-младший, заказчиком работ изначально был Сходницкий поселковый совет, потому что жители улицы Горной в Сходнице жаловались на ненадлежащее дорожное покрытие. Дорога также должна была обеспечить проезд к хутору Гута, куда "даже автомобили скорой помощи не могли доехать на вызов к жителям".
Председатель ОГА добавил, что дорога в Сходнице была лишь одним из нескольких десятков подобных строительств в области в тот период.
"У Зиновия Козицкого действительно есть десятки различных промышленных объектов во всех районах области. Если опираться на логику журналистов, получается, что все дороги, которые строили и реконструировали при моей каденции как председателя ЛОГА (4,5 года), можно трактовать как ведущие к его бизнесу?", - утверждал чиновник.
Журналисты-расследователи выяснили, что глава Львовской ОГА Максим Козицкий за бюджетные 25 миллионов гривен построил новую дорогу в курортном поселке Сходница. Ведет она к отелю, который построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий.