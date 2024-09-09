На Львовщине в ДТП попал автобус с военными: есть погибший и пострадавшие

Ночью 9 сентября на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Дороговиж, Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который мог перевозить военных, и грузовой фуры. В результате ДТП погиб водитель автобуса, еще 9 пассажиров госпитализировали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Львовщины, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Telegram.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель пассажирского автобуса Mercedes, 55-летний житель Ровенской области, совершил столкновение с автопоездом Renault, который стоял на проезжей части дороги".

Сообщается, что в результате столкновения водитель автобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Девять пассажиров автобуса - жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет, были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

По информации Зинкевича, в автобусе находились военные.

"По предварительной информации, в автобусе погиб один военный и еще десять пострадавших" , - написал он.

Полиция лишь сообщила, что по факту ДТП открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.