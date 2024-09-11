В Киеве открыли мемориал, посвященный трагедии крымскотатарского народа

В Киеве открыли украинский национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. Открытие прошло в медах четвертого саммита Крымской платформы, сообщает Левый берег.

Участие в мероприятии, кроме украинских чиновников, приняли украинские защитники, президент Литвы, премьер Латвии, премьер Хорватии, глава Сената Чехии, глава парламента Молдовы, представители дипломатического корпуса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще недавно здесь был сквер чекистов. И никому из вас не нужно объяснять, кто это. В ваших странах знают и помнят об их ужасных преступлениях" , – сказал президент.

Мемориал посвящен память геноцида крымских татар. Он будет символом того, что тираны непременно потерпят поражение.

"Крым – это Украина. И мы должны идти вперед, пока чужестранцы не уйдут из нашего дома" , – сказал президент.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев добавил, что мемориал не только посвящен памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, но и напоминает нам о том, с каким соседом приходится жить.