Суд ЕС отказался отменить санкции против Фридмана, Авена и Хана

Российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану не удалось коллективно оспорить санкции Европейского Союза в Суде ЕС, о чем свидетельствует решение, объявленное в среду, 11 сентября, судьей Дином Шпильманном. Их иск был отклонен в полном объеме, сообщает Deutsche Welle.

Истцы также утверждали, что Совет ЕС не имеет права налагать на фигурантов санкционного списка какие-либо дополнительные обязательства, особенно если они столь обременительны: речь идет об обязанности декларировать активы с целью избежания обхода санкций.

Как пояснили в суде, в связи с усложнением схем уклонения от санкций Совет ЕС 21 июля 2022 года принял постановление, обязывающее сообщать о средствах и сотрудничать с компетентными органами. Невыполнение этих обязательств рассматривается как обход санкций.

"С практической точки зрения цель состоит в том, чтобы предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов, способных если не облегчить обход мер, то, по крайней мере, затруднить компетентным национальным органам выявление средств и экономических ресурсов, подпадающих под действие ограничительных мер" , - сказано в пресс-релизе Суда ЕС.

В связи с этим Фридман, Авен и Хан подали иск с требованием аннулировать обязательства по декларированию своих средств или экономических ресурсов до 1 сентября 2022 года и по сотрудничеству с компетентными национальными органами. Заявители утверждают, что, поскольку эти обязательства не закреплены в изначальном решении, принятом Советом ЕС, они не могут рассматриваться как меры, необходимые для выполнения такого решения. В частности, они утверждают, что постановление Совета представляет собой злоупотребление полномочиями, поскольку принятие данных обязательств должно относиться к полномочиям государств-членов Евросоюза.

Совет ЕС был вправе ввести дополнительные обязательства

В своих решениях суд напомнил, что законодательство ЕС допускает принятие Советом ЕС нормативных актов для реализации или введения в действие ограничительных мер с целью обеспечения их единообразного применения во всех государствах-членах Евросоюза.

"Меры, предусмотренные правом ЕС, не ограничиваются обязательствами бездействия, и Совет был вправе принять обязательства по отчетности и сотрудничеству, даже если они не были прямо предусмотрены в решении, к которому они относятся" , - указала пресс-служба суда.

Суд в Люксембурге также считает, что Совет ЕС не действовал вместо государств-членов при принятии решения о том, как должны применяться ограничительные меры и какие наказания должны осуществляться на их территории. Напротив, национальные власти сохраняют за собой право решать, будет ли преступление, связанное с обходом санкций и наказание за него носить уголовный, гражданский или административный характер. Обход санкций до сих пор не криминализован на уровне Евросоюза.