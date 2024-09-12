В Киеве и ряде областей возвращают отключение света

Сегодня, 12 сентября, Киев, а также ряд областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света. Ограничения начнут действовать с 13:00, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "ДТЭК".

Где будут выключать свет

Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области

Столица, а также вышеупомянутые регионы возвращаются к стабилизационным отключениям света.

"По команде "Укрэнерго" с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - пишет "ДТЭК".

Полтавская область

Свет будут выключать согласно графику почасовых отключений. Ограничения также начнут действовать с 13:00 до 23:00.

Фото: график отключений света в Полтаве (t.me/dumkapoltava)

Черкасская область

На территории региона будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в:

13:00-14:00 3 очередь;

14:00-15:00 3 очередь;

15:00-16:00 4 очередь;

16:00-17:00 4 очередь;

17:00-18:00 5 очередь;

18:00-19:00 5 очередь;

19:00-20:00 6 очередь;

20:00-21:00 6 очередь;

21:00-22:00 1 очередь;

22:00-23:00 1 очередь.

Сумская область

Как и в других областях, отключения будут действовать с 13:00 до 23:00 в объеме одной очереди. Сначала будут выключать 6-ю очередь.

По словам главы Сумского городского совета Александра Лысенко, оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру области.

Николаевская область

Ограничения также будут действовать с 13:00 до 23:00 в объеме одной очереди. Свет будут выключать:

1 очередь: 20:00 - 22:00;

2 очередь: 14:00 - 16:00;

3 очередь: 22:00 - 23:00;

4 очередь: 16:00 - 18:00;

5 очередь: 18:00 - 20:00;

6 очередь: 13:00 - 14:00;

Черниговская область

С 13:00 до 24:00 будет применяться одна очередь графика почасовых отключений.

"При доказанных ограничениях объемом одной очереди задействуются черные зоны графика, двух очередей - черные и красные зоны, трех очередей - черные, красные и синие зоны", - пояснили в АО "Черниговоблэнерго".

﻿ Фото: график отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)

Хмельницкая область

С 13:00 до 23:00 вводятся﻿ почасовые отключения в размере одной очереди.

Фото: график отключения света в Хмельницкой области (t.me/chernigivoblenergo)

Ситуация с энергоснабжением в Украине

С начала этого года Россия уже осуществила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране снова вводили как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

В это время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.