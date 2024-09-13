ISW: Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине
Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на незначительные продвижения российских войск в Курской области в районах, которые Силы обороны контролируют не полностью, и столкнутся с большими трудностями при дальнейших попытках контратак в подконтрольных украинским силам районах, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области 12 сентября, но достигли лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонительных контратак в этом районе".
Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что российские войска достигли незначительных успехов к западу от Вишневки (к юго-западу от Кореневого) и на севере Краснооктябрьского (к юго-западу от Кореневого).
Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Кореневого с момента начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Незапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.
Аналитики отмечают, что все эти населенные пункты находятся в пределах существующего заявленного рубежа российского продвижения, и ISW пока не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили любой из этих населенных пунктов, кроме частей Снагостя и Краснооктябрьского.
Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинская пехота продвинулась через границу в Теткино (около 40 км к юго-западу от нынешней украинской линии фронта в Курской области).
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, свидетельствуют, что украинская бронетехника и пехота беспрепятственно обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе к юго-западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушково), что свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись в этом районе, и что российские войска не были готовы использовать эти заграждения для отражения трансграничных украинских атак.
Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наступать в районе населенных пунктов Новый Путь, Медвеже (к юго-востоку от Глушково), Снагость, Ольговка (к востоку от Коренево) и Фанасеевка (к юго-востоку от Суджи).
"Российские войска продвинулись в районах Курской области, которые украинские войска еще не полностью контролируют и не пытаются контролировать, и российские войска, вероятно, столкнутся с большими трудностями при дальнейшем продвижении в районы, которые контролируются украинскими войсками"."Украинские силы не пытались закрепиться повсеместно на своем выступлении в Курской области, и вполне вероятно, что Силы обороны имели меньше консолидированных позиций в передовых районах на краях выступа, куда недавно продвинулись российские войска".
"Российские контратаки против лучше подготовленных и укрепленных позиций на территории, которую контролируют украинские войска, вероятно, будут гораздо менее успешными, чем контратаки, которые российские войска начали 10-11 сентября".
Ключевые выводы ISW за 12 сентября:
- Российские войска продолжали контратаковать на всем украинском выступе в Курской области 12 сентября, но достигли лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонительных контратак в этом районе.
- Российские войска продвинулись в районах Курской области, которые украинские войска еще не полностью контролировали и не пытались контролировать, и российские войска, вероятно, столкнутся с большими трудностями при дальнейших контратаках на участках выступления, которые контролируют украинские войска.
- По сообщениям, 12 сентября в результате удара украинских ПЗРК HIMARS был поврежден временный понтонный мост через реку Сейм и ранена группа российских военнослужащих, которые находились неподалеку от него.
- По сообщениям, российские власти перебросили дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курскую область и могут начать передислокацию более опытных боевых подразделений для поддержки текущих российских контратак и будущих контрнаступательных операций против украинских сил в России.
- Как сообщается, Великобритания позволит Украине использовать предоставленные ею ракеты большой дальности Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам в России в ближайшие дни.
- Путин продолжает риторические усилия, направленные на то, чтобы повлиять на продолжающуюся на Западе политическую дискуссию о предоставлении Украине разрешения на использование предоставленного оружия против военных объектов в России, хотя ранее РФ не прибегала к военной эскалации в ответ на нарушение Западом российских "красных линий".
- Россия продолжила свои усилия по укреплению отношений с незападными странами на встрече высокопоставленных чиновников и советников по вопросам безопасности БРИКС в Санкт-Петербурге.
- Иран и Россия преуменьшают свои разногласия по проекту Зангезурского коридора на Кавказе.
- Россия продолжает балансировать в отношениях с Ираном и странами Персидского залива.
- Российский центр журналистских расследований "Досье-Центр" 12 сентября опубликовал расследование об усилиях Кремля, направленных на укрепление своего влияния на российское информационное пространство с помощью Telegram накануне полномасштабного вторжения в Украину.
- Недавно российские войска заняли позиции к северу от Чаового Яра, к юго-востоку от Покровска и к западу от Донецка.
- Бывший глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил 12 сентября, что первая группа вновь созданного добровольческого отряда "БАРС-Сармат" (резерв боевой армии России) подписала контракты на военную службу с Министерством обороны России и проходит подготовку к отправке на фронт в Украине.