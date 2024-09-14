Британская разведка показала разрушенные мосты в Курской области

Украинские войска разрушили целый ряд мостов и понтонных переправ россиян в Курской области. Британская разведка показала новые спутниковые снимки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

"Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", - говорится в сообщении.

Курская операция

Напомним, 6 августа украинские войска начали наступательную операцию в Курской области. Украина взяла под контроль сотни населенных пунктов и контролирует десятки квадратных километров.

Сейчас наступательная операция ВСУ "утихла", а россияне наоборот начали наступательные действия. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Курская операция идет по плану.

По данным аналитиков Институт изучения войны (ISW), контратака России в Курской области имеет лишь незначительные успехи, но ВСУ в это время продвигаются.