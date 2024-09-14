Кабмин предложил заморозить минимальную зарплату и социальные выплаты в 2025 году

Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 год предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих показателей зависят размеры социальных выплат, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект закона №12000﻿.

Минимальная зарплата

В 2025 году минимальная зарплата не изменится.

Документом предлагается установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:

в месячном размере – 8000 гривен;

в почасовом размере – 48 гривен

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)" , - говорится в пояснительной записке к проекту.

Прожиточный минимум

Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025 году этот показатель менять не планируется.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 2102 гривны;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна;

лиц, лишившихся трудоспособности, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривен.

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Прожиточный минимум был повышен с 1 января.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.