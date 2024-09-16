В Украине значительно подорожают сигареты из-за повышения акциза

В 2025 году в Украине значительно возрастут ставки акциза на сигареты. Кроме того, ставки зафиксированы не в гривнах, а в евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пояснительная записка к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000﻿).

В 2025 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Кроме того, с 1 октября 2024 года ставки будут рассчитываться не в гривнах, а в евро.

Акциз на алкоголь и пиво остается без изменений.

Как отмечается в документе, изменениями в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия предусмотрены дополнительные доходы в объеме 27,1 млрд гривен (повышение ставок акцизного налога на табачные изделия - 22,6 млрд гривен; налог на добавленную стоимость от увеличения базы налогообложения (ставок акциза) – 4,5 млрд гривен.).

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в августе 2024 года: