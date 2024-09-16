ВСУ подбили одну из самых современных боевых машин десанта РФ на Курщине

В одном из населенных пунктов Курской области РФ подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины слаженными действиями подбили современную российскую боевую машину десанта БМД-4, сообщает Украинская правда.

"Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов, моментально остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование" , – говорится в сообщении ДШВ.

Отмечается, что огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину противника. В это же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ.

Второй и третий полет украинского беспилотника выдался успешным. Отмечается, что машина откатилась, раненый и контуженный десант разбежался по руинам российского села, где их уже ждут украинские воины.