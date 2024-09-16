Зеленский прокомментировал китайские ограничения поставок дронов и компонентов

Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее.﻿ Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Экономическая правда.

"Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими" , - заявил президент.

Других деталей глава государства не сообщил.