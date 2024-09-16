Зеленский прокомментировал китайские ограничения поставок дронов и компонентов
Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Экономическая правда.
"Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - заявил президент.
Других деталей глава государства не сообщил.