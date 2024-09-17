Бывшему работнику "Укроборонпрома" присудили 15 лет за госизмену

Бывшего работника государственного предприятия "Укроборонпром" суд признал виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.﻿﻿ Со ссылкой на СБУ, Офис генпрокурора, источники в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

"Реальный срок заключения получил еще один российский агент, который действовал в Киеве. Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов" , - сообщили в СБУ.

"При публичном обвинении прокуроров Винницкой областной прокуратуры бывший сотрудник ГК "Укроборонпром" признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества" , - сообщили в ОГП.

По данным источников УП, речь идет о Сергее Федотове.

Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году 50-летний киевлянин перешел на сторону российских спецслужб и собирал военные данные для врага.

Для выполнения вражеского задания он устроился на один из столичных заводов, который выполнял государственные оборонные заказы, говорят в СБУ.

Полученные разведданные фигурант пересылал в мессенджере российскому куратору, который дальше "отчитывался" в главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Также предатель во время обороны Киевщины отслеживал и передавал информацию о последствиях ракетных и артиллерийских обстрелов, в частности фотографии с места поражений и данные о позициях украинских войск, блокпостах и инженерных укреплениях.

Федотова разоблачили в начале февраля 2023 года.

Приговор суда мужчина ждал под стражей. В суде свою вину он не признал.