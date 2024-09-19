Суд объявил нардепа Одарченко в международный розыск

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко в международный розыск. Об этом пишут Центр противодействия коррупции и общественная организация Transparency International Ukraine, сообщает Левый берег.

Судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП.

По данным НАБУ, Mercedes депутата находится на месте, но в квартире живет водитель. Тот объяснил, что со вторника Одарченко дома нет, где он не знает, депутат на связь не выходит.

По данным пограничников, Одарченко официально границу не пересекал.

"Прокурор САП добавила, что нардеп на записях НАБУ хвастался экс-председателю Агентства восстановления Найему, который "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Прокурор предполагает, что он использовал эти связи, чтобы уехать" , - отметили в ЦПК.

Защита считает ходатайство о международном розыске преждевременным. Мол, прокурор не подключила оперативную информацию, что Одарченко действительно за границей. Также защита добавила, что семья Одарченко проживает в Закарпатье, поэтому детективы должны проверить нет ли его там.

В последний день Одарченко оставил в машине три своих мобильных телефона и попросил водителя поставить их на зарядку в квартире. Сказал, что в парламент доберется сам и после заседания вернется. Однако не вернулся.

Ранее Одарченко вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. На этой неделе его должны были допросить.

Прокурор инициировал взыскание в доход государства суммы залога – 15 млн гривен, однако в Transparency International Ukraine отметили, что пока взыскать залог Одарченко не смогли. В соответствии с законодательством, рассмотрение ходатайства о взыскании залога в доход бюджета должно происходить с участием залогодателей.

За нардепа залог внесли 18 человек, поэтому их всех нужно пригласить на следующее заседание. Если же они не появятся, суд может взыскать залог без них.