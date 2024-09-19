Пользователи "Киевстара" массово жалуются на проблемы со связью

Пользователи крупнейшего оператора электронных коммуникаций "Киевстар" массово жалуются на сбой. У некоторых вообще отсутствует мобильная связь, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят комментарии под постом "Киевстар" на странице Facebook.

В частности, в комментариях пользователи "Киевстара" пишут, что невозможно совершить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Такие проблемы, в частности, наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и т д.

"Где связь? Почему нет интернета и показывает, что я в роуминге? Харьков", - пишет одна из пользователей.

"Киевстар" пока не сообщает, что именно стало причиной такого массового сбоя. Впрочем, отвечает в комментариях, что "Со стороны компании будет сделано все возможное для улучшения качества".

Добавим, что абоненты жалуются и на отсутствие интернета.

Что известно о предварительном массовом сбое в "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря 2023 года утром произошел сбой в сети "Киевстар". Впоследствии компания заявила о хакерской атаке, вызвавшей проблемы с мобильной связью и интернетом.

Через два дня оператор включил голосовую связь и почти полностью возобновил работу домашнего интернета, а 15 декабря включил мобильный интернет по Украине, включая 4G.

20 декабря в сети снова наблюдались проблемы в работе оператора. Но на следующий день в компании заявили, что полностью восстановили все базовые сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Там заверили, что, несмотря на инцидент, абонентская информация и персональные остались в безопасности.