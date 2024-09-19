РФ пытается спасти подсанкционный LNG-проект через теневой флот – СМИ

Топ-менеджеры Новатек и чиновники РФ совместно ищут новые рынки сбыта и пути для транспортировки СПГ из Арктики. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Для этого создается теневой флот через сеть компаний, владеющих танкерами для перевозки газа. Некоторые из этих компаний зарегистрированы в Индии и ОАЭ.

Как отмечает издание, несмотря на санкции, Новатек продолжает производить поставки газа. Например, танкер Everest Energy, не специализированный для плавания во льдах, недавно транспортировал груз через Северный морской путь. Этот шаг, по мнению аналитиков, свидетельствует о критической ситуации с проектом.

В то же время российские чиновники и бизнесмены продолжают искать покупателей для своего газа, предлагая скидки до 40%. Однако большинство потенциальных клиентов опасаются сотрудничества из-за риска вторичных санкций со стороны США.

Попавший под санкции США проект "Арктик СПГ 2" чрезвычайно важен не только для его главного владельца Леонида Михельсона и его компании "Новатек", но и для России в целом. Проект направлен на то, чтобы к 2030 году втрое увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, подняв ее долю на мировом рынке с 8 до 20%. Это также должно частично заменить утраченный европейский рынок газа и продемонстрировать, что российская экономика остается сильной, несмотря на санкции Запада.

Напомним, в июне 2024 года проекты Новатека Арктик LNG-1, Арктик LNG-2 и Мурманск LNG попали под санкции США. К тому же в список санкций вошли компании из Китая, разоблаченные в связях с Россией.

Арктик LNG-2 не может приступить к поставкам газа и был вынужден остановить добычу, писало ранее издание WSJ. Для транспортировки Новатека нужны специализированные суда, купить или построить которые из-за санкций невозможно.