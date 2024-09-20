Raiffeisen продал свою белорусскую "дочку" с убытком в 300 млн евро

Raiffeisen Bank International AG (RBI) подписал соглашение о продаже своей доли в размере 87,74% в белорусском "Приорбанк" компании Soven 1 Holding Limited, завершив переговоры, о которых было объявлено в феврале. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и закрытию в конце года.﻿ Об этом говорится в сообщении банка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

После закрытия ожидается, что сделка окажет предполагаемое негативное влияние примерно в 300 млн евро на консолидированную прибыль Группы RBI, в основном из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью АО "Приорбанк".

Ожидается, что закрытие сделки будет иметь дальнейшее предполагаемое негативное влияние на консолидированную прибыль Группы RBI в размере около 500 млн евро.

"С завершением этой сделки RBI успешно выйдет с белорусского рынка и тем самым снизит свою операционную сложность в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе. Под новым руководством АО "Приорбанк" будет работать полностью независимо" , - говорится в сообщении.

Сотрудничество Raiffeisen с Москвой

Raiffeisen Bank лидирует среди западных компаний, которые платят налог на прибыль в бюджет РФ. В 2023 году он заплатил 491 млн долларов.

Raiffeisen столкнулся с особой критикой, поскольку его прибыль в России резко возросла, а Вашингтон даже предупредил RBI, что доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за его сотрудничества с Россией.

В июле Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой обширный и прибыльный бизнес на территории России по соглашению с Европейским центральным банком.