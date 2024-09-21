Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК. Начато служебное расследование, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

"В ходе совместной работы с работниками ТЦК патрульные остановили автомобиль. Во время этого возникла конфликтная ситуация" , - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что начато служебное расследование. Обстоятельства устанавливаются.

Не первый случай

Недавно в сети было распространено видео того, как в Луцке полицейские и ТЦК якобы незаконно задерживают молодого человека.

Кроме того, в Одессе мужчина сопротивлялся правоохранителям и пытался ударить палкой полицейских и представителей ТЦК и СП.

Кроме того, группе мужчин, которые в июле в Ворохте напали на сотрудника ТЦК, было сообщено о подозрении.