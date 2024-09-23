Сдерживать рост доллара становится все сложнее: обзор рынка

На прошлой неделе Национальный банк Украины приложил все усилия, чтобы не допустить роста безналичного курса доллара выше уровня 41,50 грн. В четверг котировки межбанка пошли вниз и к концу недели опустились до 41,27/41,34 грн (соответственно, «бид»/ «оффер»).

Для этого Национальный банк за неделю с 16 по 20 сентября продал на межбанковском валютном рынке 826,40 млн долларов. Стоит отметить, что объем валютных интервенций НБУ растет уже пятую неделю подряд. Для сравнения: с 12 по 16 августа было продано всего 518,60 млн долларов; с того времени каждую неделю сумма, уплаченная за «стабильность» на валютном рынке, становилась все больше.

Проводя политику «управляемой курсовой гибкости» (а по сути – вручную управляя валютным курсом), НБУ пытается выполнить главную задачу, возложенную на него: удержать инфляцию в разумных пределах. В августе уровень инфляции (как утверждают в Нацбанке) вырос до 7,5% в годовом исчислении, что в 1,5 раза больше целевого показателя НБУ – 5%. В здании на улице Институтской, 9 отлично понимают, что если доллар вырастет, инфляция подскочит еще выше. Именно по этой причине прекратилось снижение учетной ставки НБУ, которая уже второй раз подряд оставлена на уровне 13%. Заигрывания с ценой денег могут себе позволить в США или Европе, но не в воюющей Украине.

Однако удерживая курс доллара на текущем уровне, Национальный банк невольно вступает в противоречие с другими государственными институциями, цель которых – наполнение государственного бюджета. Украина, в которой третий год продолжается полномасштабная война, отчаянно нуждается в деньгах. Именно поэтому и Верховная Рада, и Кабинет министров вынуждены предпринимать один непопулярный шаг за другим. Именно с целью хоть как-то наполнить бюджет и был принят в первом чтении законопроект о повышении налогов. Именно поэтому в Бюджете-2025 заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 гривен.

Ранее можно было не принимать всерьез такой показатель, как ожидаемый среднегодовой курс доллара. Однако сейчас, когда международные кредиторы и доноры Украины (включая МВФ) пристально наблюдают за происходящим в стране, к подобным цифрам стоит относиться более чем серьезно. Хотя бы потому, что до сих пор неясно, как будет выполняться Бюджет-2025. 50 млрд долларов, которые в феврале 2024 года Евросоюз пообещал выделить Украине, к настоящему моменту трансформировались в 35 млрд евро кредита (примерно 39 млрд долларов по текущему кросс-курсу), и потенциальная дыра в Бюджете следующего года становится все больше.

Ожидаемое увеличение налогов на мелкий и средний бизнес еще сильнее ударит по и так обескровленной украинской экономике. И трудно предсказать, приведет это к увеличению или, наоборот, уменьшению поступлений. Что может гарантированно дать прирост поступлений за счет роста акцизов и таможенных пошлин – это увеличение курса доллара, т.е. спланированная и проведенная «согласно графика» девальвация гривны. Но, как уже было сказано выше, это в свою очередь ударит по всему населению, вызовет рост цен, ускорение инфляции и, как следствие, - еще большее падение уровня жизни.

В условиях, когда Госказначейству нужен курс 45, а еще лучше, - сразу 50 грн за доллар, Национальному банку становится все сложнее сдерживать рост доллара. И вопрос уже не только (и даже не столько) в наличии необходимого ресурса. Главный вопрос – как учесть все потребности государства и при этом сохранить видимость «заботы о народе».

Тем временем котировки на межбанковском валютном рынке после обеда понедельника вновь достигли 41,43 грн на позиции «бид» и 41,46 грн на позиции «оффер». Доллар упрямо рвется вверх, несмотря на все усилия НБУ. На наличном рынке оптовые ценники на доллар колеблятся в пределах 41,50-41,80 грн, а на окнах розничных обменок уже то там, то тут появляется цифра 42.

И все бы ничего – да только цены в магазинах и аптеках непрерывно движутся вверх, а мы недоумеваем, как у НБУ получилось 7,5% годовой инфляции…