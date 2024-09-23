В МОН объяснили, почему украинские школьники будут учиться на год дольше

С 2027 года украинские школьники будут учиться на год дольше. Благодаря 12-летней системе обучения они будут приходить в университет более подготовленными, заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Со ссылкой на презентацию исследования по реформе старшей школы, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

С 2027 года школы в Украине перейдут на 12-летнюю систему обучения. Как пояснил Оксен Лисовой, реформа смоделирована так, чтобы выпускники школ приходили более подготовленными в университеты.

"Более того, мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям, отраслям знаний мы предусматриваем сокращение бакалаврата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению, но вы выходите в университет более подготовленными" , - сказал он.

Так же ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.

"Поэтому плюс один год и, соответственно, выбор профилей, по которым работаете" , – добавил министр.

По реформе старшей школы профильное образование будет запущено с 2027 года. Образование будет ориентировано на индивидуальное развитие, ученики смогут выбирать профиль обучения. Будут созданы академические лицеи для 10-12 классов, где будут углубленно готовиться к получению профессии. Переход на полное среднее образование за 12 лет будет соответствовать международным стандартам.