ГУР освободило Волчанский агрегатный завод (Обновлено)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины освободило Волчанский агрегатный завод, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили источники в Силах обороны.

По данным источника, сегодня, 24 сентября, полностью зачищено последнее из 30-ти зданий завода завода.

Обновлено в 15:55.

В ГУР подтвердили освобождение завода, а также показали видео операции. Как отметили в ведомстве, в результате сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор", - сказано в сообщении.

Известно, что бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Для обороны завода россияне привлекли наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск.

Также во время операции против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Несмотря на все украинские бойцы не только освободили завод, но и пополнили обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Что известно о Волчанском агрегатном заводе

Волчанский агрегатный завод – это важное предприятие в Харьковской области, специализирующееся на производстве гидравлических систем и авиационных агрегатов для гражданской и военной техники. Условия войны оказали существенное влияние на его деятельность.

В начале мая этого года русские войска пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. С тех пор у русских было незначительное продвижение, и оказались на агрегатном заводе, где их заблокировали украинские военные.

Что предшествовало

Ранее Институт изучения войны сообщал о том, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Волчанска близ паровой мельницы к северу от Агрегатного завода. По данным аналитиков, это подтверждает украинское продвижение у завода.

В конце августа стало известно, что на заводе уже несколько месяцев остаются заблокированными российские военные.

Также на днях офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что Агрегатный завод в Волчанске стал большой проблемой для российских кафиров. Он также анонсировал хорошие для Украины новости по этому направлению.