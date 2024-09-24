Китай впервые вывел все свои авианосцы в море - The Telegraph
Впервые в истории армия Китая вывела в море одновременно все свои авианосцы. Это позволяет посмотреть на то, как КНР может развернуть свои суда во время, скажем, нападения на Тайвань. Со ссылкой на The Telegraph, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как пишет издание, в минувшие выходные все три китайских авианосца - бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль местного производства "Шаньдун" и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства "Фуцзянь" - были в море.
Известно, что "Фуцзянь" проводит испытания в Желтом море. "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с эскортом. "Ляонин" с эскортом находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня". Интересно, что "Фуцзянь" еще не находится на вооружении китайской армии. Однако когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой, опередив двухпалубные Королевские ВМС и ВМС в Индии.
Однако будет отставать от флота США. Более того, носители КНР меньше чем в США: "Ляонин" и "Шаньдун" водоизмещением около 60 000 тонн. "Фуцзянь" – около 70 000 тонн. Их воздушная компонента меньше и, что особенно важно, только "Фуцзянь" имеет катапульты – их три – и может запускать истребители J-15 и (в перспективе) J-35 с максимальным весом.
Как пишет The Telegraph, факт того, что китайцы отправили в море сразу три авианосца являются зловещим для Тайваня.
Напомним, что в июне сообщалось, что Тайвань на фоне угрозы со стороны Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения . Одним из необычных для тайваньской армии элементов учений станут ночные тренировки.