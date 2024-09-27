Милевский инвестирует миллионы гривен в украинский бокс, ВСУ и восстановление страны

Весной 2024 года в Одессе была создана амбициозная боксерская промоутерская компания Global Ukrainian Promotion

С Виктором Милевским Чемпион познакомился в мае этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во время поединка Александра Усика с Тайсоном Фьюри. После объявления Майклом Баффером результата исторического мегафайта с удивлением заметил – Милевский уже в ринге поздравил Усика с победой. Во время нашего непродолжительного общения Виктор рассказал об амбициозных планах по развитию отечественного профессионального бокса и созданию собственной промоутерской компании Global Ukrainian Promotion. С момента той встречи прошло 4 месяца. Мы расспросили Милевского, не угас ли его пыл, чего он достиг в боксе за это время и какие проекты планирует воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

Сколько денег нужно для проведения турнира

- Виктор, в августе в Киевском дворце спорта прошел вечер бокса. Его организатор Игорь Фаниян озвучил в медиа, что бюджет ивента составил около 330 тысяч долларов. Вы участвовали в финансировании этого турнира?

- Да, это уже был второй ивент во Дворце спорта, где я, так сказать, подставил организаторам свое плечо. Первое благотворительное боксерское шоу состоялось 20 января этого года. Дал на его организацию 2 миллиона гривен. А уже в самом ивенте принял участие в благотворительном аукционе, целью которого было собрать 5 миллионов гривен. 2,5 миллиона гривен собирались, на восстановление школы в Николаеве, которую разбомбили русские варвары. Еще 2,5 миллиона - в помощь украинской армии: закупку дронов, амуниции, а также другие необходимые вещи для патрульной полиции Украины. Организаторы выставили 4 или 5 лотов, включая боксерские перчатки с автографом Владимира Зеленского. Я почувствовал, что аукцион идет немного вяло и шансов собрать такие нужные средства для детей и ВСУ будет немного. Поэтому обратился к инициатору и сообщил, что готов купить все лоты сразу. И готов за них заплатить 5 миллионов гривен – как раз ту сумму, которую нужно было собрать. Конечно, дело было совсем не в лотах, а в том, что средства нужны были на понятные и правильные цели.

– То есть, ваша расходная часть составила 7 миллионов гривен?

– Чуть больше. Также я заплатил гонорары некоторым боксерам, выходившим на ринг дворца спорта. Хотя и не имел к ним никакого отношения. Сделал это, потому что понимаю труд боксеров. Сам всю жизнь с раннего детства занимаюсь спортом. Уважаю этот тяжелый труд. Моя расходная часть по январскому ивенту составила почти 8 миллионов гривен.

– В августовском ивенте помощь была тоже ощутимой?

- Дайте вспомнить… 7 миллионов я заплатил, чтобы закрыть вопрос по аренде Дворца спорта и оплатить массу других организационных расходов на шоу. И еще 4 миллиона гривен ушло на оплату гонораров всем боксерам, боксировавшим в тот вечер – как моему новому детищу Global Ukrainian Promotion, так и боксерам Fanian SpartaBox. В эту сумму также входили затраты на тренировочный кемп перед поединками. Ну и, в связи с тем, что вечер бокса снова был благотворительным, то во время мероприятия уже традиционно состоялся аукцион. Я приобрел лотов больше, чем на миллион. То есть, моя расходная часть на этот раз составила около 12 миллионов гривен. Фактически оплатил более 80% от общего бюджета турнира. Если не ошибаюсь, еще одна компания предоставила финансовую помощь в размере около 1 миллиона гривен.

Global Ukrainian Promotion

– Когда возникла идея открыть промоутерскую компанию Global Ukrainian Promotion?

– Идея возникла в начале этого года. Я сам интересуюсь и занимаюсь боксом. Знаю, как много в Украине талантливых ребят. Наша школа бокса – одна из самых сильных в мире. Это факт, признанный всеми спортивными экспертами в мире. Однако возможность профессионально расти, совершенствоваться, выступать на международных спортивных аренах получают, к сожалению, лишь единицы. Причины банальны – нехватка финансирования и отсутствие компаний, которые будут инвестировать в бокс с идеологией. В целях не только будущего коммерческого успеха, а с четким желанием сделать своих спортсменов чемпионами мира или даже абсолютными чемпионами. Убежден, что при наличии правильной поддержки профессиональной команды - украинцы способны выигрывать мировые титулы. Как это делали братья Кличко, Усик и другие наши выдающиеся спортсмены. Ведь мы – страна настоящих, стойких и храбрых воинов. Ни у одного человека в мире сейчас нет сомнений в этом, потому что мы ежедневно доказываем это на поле боя.

– Кто придумал название компании?

- У меня есть друзья, которые с энтузиазмом и профессиональным видением занимаются этим делом. Например, президент WBC Ukraine Николай Ковальчук, познакомивший меня с миром профибокса изнутри. Николай много рассказывал, как устроен этот спорт. Знакомил со многими боксерскими функционерами, ведущими боксерами ХХ века, руководителями мировых боксерских организаций, в том числе с президентом самой авторитетной из них - Маурисио Сулейманом. Наверное, Коля и виноват в том, что заразил меня этим вирусом по имени "бокс" (смеется). Когда мы виделись, здоровались, общались с Эдди Херном, Фрэнком Уореном, Семпсоном Левковичем и многими другими всемирно известными промоутерами, когда они выводили на ринг своих боксеров, преимущественно из своих стран, - я подумал: “Мы тоже так можем, больше - мы сможем это даже лучше, чем они!”.

И это что-то во мне зажгло, пробудило определенный спортивный и предпринимательский азарт и интерес. Так у меня и возникла идея создать промоутерскую компанию, которая занималась бы продвижением украинских боксеров на мировые арены, где они будут завоевывать самые высокие титулы - чемпионов мира. Как бизнесмену со значительным опытом мне очень нравится строить крупные компании, бизнес-системы и структуры, успешные и максимально эффективные. И, что немаловажно, какие можно масштабировать. Я смотрю на такие вещи глобально. Только в мировом масштабе. Не ограничиваясь местным или национальным уровнем. Это моя собственная философия – широкого, масштабного мировоззрения. Поэтому, я и назвал компанию Global (ибо мирового уровня) Ukrainian (ибо она наша – украинская) Promotion.

– Сколько сейчас боксеров на контракте? Какие планы на текущий и следующий год?

- Мы только начали и сейчас на контракте у нас три, я считаю, очень серьезных боксера. Один из них опытный и недооцененный, потому что у него никогда не было ни промоутера, ни менеджера, ни настоящей профессиональной подготовки и команды – это Сергей Радченко. И два молодых и очень талантливых проспекта: Ярослав Михалушко и Максим Молодан. Сергей в свое время был спарринг-партнером (кстати, вместе с Энтони Джошуа) Владимира Кличко и Александра Усика. За короткое время нашего сотрудничества он уже завоевал мировой титул WBC Silver в бриджервейте. Обратите внимание, что это второй по значимости титул WBC после титула чемпиона мира. Следующий шаг – бой за звание чемпиона мира. И, с помощью Всевышнего, мы его проведем уже скоро.

Михалушко стал чемпионом Украины, завоевал титул WBC Ukraine и в эту субботу во Львове проведет бой за титул WBC Youth. Это звание чемпиона мира среди молодежи (до 25 лет) по версии Всемирного боксерского совета. Макс Молодан получает серьезных оппонентов и плавно перерождается из боксера-любителя в профессионала. Ведь мы должны четко осознавать, что олимпийский бокс и профибокс – это разные виды спорта. С разными задачами, целями, другим тренировочным процессом, нагрузками и психологией. Короче говоря – мы идем за мировыми титулами! И да, мы наблюдаем за другими боксерами, которых выбираем очень внимательно, рассматривая их боксерские таланты, которые нужно будет максимально раскрыть.

– Топ-5 боксеров, с которыми вы бы мечтали работать.

– Моя мечта, чтобы когда этот вопрос задавали любому ведущему боксерскому мировому промоутеру – Бобу Аруму, Фрэнку Уоррену, Эдди Хирну или Турки Аль аш-Шейху, все они в ответ называли исключительно украинские фамилии. Я – украинский промоутер, поэтому буду заниматься именно украинскими боксерами. Задача-минимум – довести их до титула чемпиона мира. Задача-максимум – к объединению всех поясов в их весовых категориях. То есть завоевать звание абсолютного чемпиона мира, ведь настоящим чемпионом может быть только один. Поэтому эти топ-5 будут точно из Украины, топ – 3 из которых уже у нас на контракте (улыбается).

- Что вообще можете сказать об украинском боксерском рынке во время полномасштабной войны? То, что боксерские ивенты таки проводятся – это уже победа?

- Во-первых, я бы не хотел называть это рынком, потому что мы имеем дело с живыми людьми. С семьями, мечтами, своими жизненными ситуациями часто нелегкими. Давайте назовем это украинской боксерской бизнес-средой. Несмотря на тяжелое время, я своим примером пытаюсь дать понять, что отечественный бизнес готов инвестировать в Украину прямо сейчас, даже в спорт! Я уверен, что я не один таков в своих взглядах и стремлениях. Буду постоянно общаться со своими бизнес-партнерами, единомышленниками, чтобы они тоже присоединялись к этому, я считаю, правильному и, если хотите, благородному делу. Нас должно становиться больше. Мы должны объединяться вокруг идеи строительства и создания всего современного. Чтобы у нас было лучше, чем в других странах. Пора становиться первыми! И это касается не только спорта, но и всех сфер экономики и жизни украинцев. Конечно, я буду помогать ВСУ и инвестировать в развитие нашей страны. Возвращаясь к спорту, – я уже долгое время поддерживаю на региональном уровне детский спорт в целом, это футбол, бокс и хоккей. Все ведь начинается именно с детей. Это наше будущее. И сейчас во многом от нас зависит, каким будет это будущее, что сделаем мы для будущих поколений.

– Что полезного для себя почерпнули из мегафайта Усика с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде уже с позиции промоутера?

– Я действительно вдохновился! Был искренне рад поздравить Александра с победой сразу после объявления судейских записок. Мечтаю в скором будущем провести столь же яркий, не правда ли… - еще более яркий ивент, но у нас, в Украине.

– Ваша группа компаний «ОНК» является поставщиком электроэнергии и природного газа для отечественных предприятий. Поэтому напоследок вопрос, который волнует многих украинцев: каковы ваши прогнозы на зимний сезон? Что будет с электроэнергией и газом в Украине зимой?

– С газом ситуация более прогнозируемая. Он остается в достаточном количестве в подземке. Также у нас достаточно высокий уровень добычи. А в случае форс-мажора есть возможность импортировать газ из других стран – партнеров. Ситуацию, когда российские варвары "лупят" по трубе мы сейчас не рассматриваем, ведь этот риск минимален. Потому что этим решением они просто разрушат все "мосты" с Европой.

Что касается электроэнергии, то противник уже долгое время почему-то ошибочно считает, что удары по критической инфраструктуре позволят посеять хаос среди украинцев. Потому и бьют по электростанциям и подстанциям. Руководство нашей страны сделало хороший шаг, предоставив возможность получать кредиты на льготных условиях для закупки оборудования для альтернативной энергетики. Сейчас в Украину в промышленных масштабах завозятся солнечные панели, газовые установки, ветровые станции - так называемые "ветряные мельницы", накопители, которые аккумулируют электроэнергию и генераторы. Это позволяет значительно снизить риски "блэкаутов".

Еще одна положительная тенденция – за последний год мы значительно сократили время на восстановление инфраструктуры и электроснабжения после ракетных ударов. Противник продолжает "лупить" по критической инфраструктуре, но мы достаточно быстро восстанавливаем нашу энергетическую систему. То есть украинская энергосистема быстро восстанавливается, паники среди украинцев эти удары уже не вызывают. Украинцы – сильный народ и мы одарены Всевышним быстро адаптироваться и приспосабливаться к любым вызовам. И на военный театр действий ракетные удары по критической инфраструктуре никак не влияют. Когда эти вандалы осознают, что нет смысла тратить дорогостоящие ракеты на нанесение ударов, не достигающих никаких их стратегических и даже тактических целей, они перестанут их наносить. Это не будет иметь никакого смысла.